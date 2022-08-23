Trump, kendi ülkesine dava açtı! O belgeler okunmasın diye...

Eski ABD başkanı Donald Trump, evine yapılan FBI baskını nedeniyle pazartesi günü ABD devletine dava açtı.

Trump, davayla birlikte atanacak bir bilirkişi belgeleri inceleyene kadar FBI'ın evine yaptığı baskında el koyduğu belgeleri okumasını engellemeyi hedefliyor.

The Guardian'ın haberine göre Trump'ın avukatı Jim Trusty pazar günü, "Dava, mahkemenin özel bir uzman ataması gerektiğini savunuyor. Bu tür kişiler genelde emekli hakim veya avukatlar olur. Çünkü FBI, baskında potansiyel olarak özel belgelere el koydu ve soruşturmada hangilerinin kullanılıp hangilerinin kullanılmayacağına karar vermek Adalet Bakanlığı'na kalmamalı" ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü Florida bölge mahkemesinde açılan davada ayrıca ABD devletinin evden alınanlarla ilgili daha kapsamlı bilgi vermesi ve soruşturma için gerekmeyen şeyleri iade etmesi talep edildi.

Trump'ın Mar-a-Lago'daki evine 8 Ağustos'ta yapılan baskında Trump'ın yasa dışı şekilde Beyaz Saray'dan çıkardığı belgeler aranıyordu. Bazı kaynaklara göre arama izni, Casusluk Yasası altında çıkarıldı ve aranan bazı belgeler nükleer silahlarla ilgiliydi.

Trump, evine yapılan baskını Biden yönetiminin kendisine yaptığını iddia ettiği "kötü muamelenin" bir parçası olarak nitelendiriyor.