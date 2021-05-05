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Dünya Trump, kendi iletişim platformunu kurdu
Dünya

Trump, kendi iletişim platformunu kurdu

Twitter, Facebook ve YouTube tarafından engellenen ABD eski Başkanı Donald Trump, yeni bir "iletişim" sitesini yayına soktu. Kullanıcılar "From the Desk of Donald J. Trump" (Donald J. Trump'ın Masasından) adlı sitedeki gönderileri beğenebilecek, aynı zamanda Twitter ve Facebook hesaplarında da paylaşabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 14:43:00 -
Trump, kendi iletişim platformunu kurdu

ABD eski Başkanı Donald Trump, Ocak ayındaki Kongre baskınının ardından Twitter tarafından yasaklanmıştı. Facebook ve YouTube da, Trump'ın hesaplarını askıya almıştı.

Donald Trump bunun üzerine kendi platformunu kurdu. Trump platformu "özgürce ve güvenli bir şekilde konuşulacak bir yer" olarak tanımladı.

Site sayesinde kullanıcılar, Trump'a mesaj, resim ve video gönderebilecek.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Trump'ın basın açıklamalarının da artık yeni internet sitesinde yer alacağı açıklandı.

 

İnternet sitesinin, dijital hizmetler şirketi Campaign Nucleus tarafından kurulduğu bildiriliyor.

Sitedeki birkaç gönderide, ABD'de 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin "çalındığı" konusundaki temelsiz iddialar tekrarlanıyor.

Öte yandan Facebook Denetim Kurulu'nun, Trump'ı tamamen yasaklayıp yasaklamamak konusundaki kararını bugün açıklaması bekleniyor.

Trump'ın geri dönüşüne izin verilirse, Facebook'un hesabı yeniden aktifleştirmek için 7 günü olacak.

Twitter ise Trump'ın 88 milyon takipçili hesabını kalıcı olarak yasaklamıştı.

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