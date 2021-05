Trump, kendi iletişim platformunu kurdu

Twitter, Facebook ve YouTube tarafından engellenen ABD eski Başkanı Donald Trump, yeni bir "iletişim" sitesini yayına soktu. Kullanıcılar "From the Desk of Donald J. Trump" (Donald J. Trump'ın Masasından) adlı sitedeki gönderileri beğenebilecek, aynı zamanda Twitter ve Facebook hesaplarında da paylaşabilecek.