İlahi adalet ABD’ye 100 milyar dolarlık kar faturası

Amerika ülkeleri ve insanları tehditle şantajla zenginleşme yoluna giderken, doğa olayları karşısında çaresiz kalmaya ve büyük zararlar ödemeye devam ediyor... Amerikan basınında haberlere göre; ülkede etkili olan kar fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi. Şiddetli kar fırtınasının yaşandığı Amerika’da 13 binden fazla uçuş iptal edildi. Ayrıca 13 binden fazla uçuş da ertelendi. Kar fırtınası kaynaklı ekonomik kaybın 100 milyar doları aşması bekleniyor.

ABD’de “tarihi” olarak nitelenen şiddetli kış fırtınası, birçok büyük kentte hayatı olumsuz etkiledi. ABD’yi vuran son yüzyılın en şiddetli kar fırtınası nedeniyle 200 binden fazla hane elektriksiz kalırken, ülke genelinde 30 eyalette etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Texas, New York, New Jersey ve Washington D.C. eyalet ve bölgeleri dahil ülkenin orta ve kuzeydoğusundaki eyaletlerde hala devam eden kar fırtınası ve dondurucu soğuklar hayatı felç etti. “Beyaz kıyamet” yaklaşık 200 milyon kişiyi etkiledi. Yetkililer, buzlanma riskine karşı vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

10 BİNDEN FAZLA UÇUŞ İPTAL

Tüm ülkeyi etkisi altına alan kar fırtınasından dolayı hava trafiği özellikle Philadelphia, Washington, Baltimore, Kuzey Carolina, New York ve New Jersey’deki havaalanlarında ağır şekilde etkilendi. 13 bin uçuş iptali ve 13 bin uçuş ertelenmesi uzun yılar sonra rekor olarak kayda geçti.

Ekonomi uzmanları, kar fırtınası kaynaklı ekonomik kaybın 100 milyar doları aşmasını beklerken, New York Valisi Kathy Hochul “Eyaletimizi bir Arktik kuşatması sardı. Acımasız, dondurucu ve tehlikeli” ifadelerini paylaştı.