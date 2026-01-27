  • İSTANBUL
İnsan değilsiniz! İsrail'den yeni alçaklık

İnsan değilsiniz! İsrail'den yeni alçaklık

Terör devleti İsrail'in bebek katili ordusu, Batı Yaka'da Filistinlilere ait olan 4 evi yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Yaka'nın Cenin kentinde, "ruhsatsız" inşa edildikleri iddiasıyla Filistinlilere ait 4 evi yıktı.

İsrail resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Cenin'in kuzeybatısındaki Barta beldesine buldozerler eşliğinde baskın düzenledi.

İsrail güçleri "C" bölgesinde olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 4 evi, içeridekileri zorla tahliye ettikten sonra buldozerlere yerle bir etti.

İsrail askerlerinin ayrıca sabah saatlerinde Cenin'in çeşitli bölgelerine baskınlar düzenleyerek Filistinlilere ait evlerde zorla arama yaptığı bildirildi.

 

Filistinlilere ait yapılar "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkılıyor

İsrail, işgal altındaki Batı Yaka ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Yaka'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Yaka'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idaresi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

