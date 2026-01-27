  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gazze’ye nefes olsun Refah sınır kapısında 10 ay sonra bir ilk Zehir tacirleri fena enselendi! Sıvı yağ tenekelerinde kokain skandalı Bakanlık uyardı “Sahte yardım” mesajlarına dikkat! Ukrayna'ya bir satış daha! Yakında yalnız kalırsa şaşırmayın! Bravo Avustralya! İslam karşıtı o Yahudi’ye gereğini yaptı İran rest çekti: 'Karşılık vermeye hazırız!' Suudilerin 'prestij projesi NEOM' başarısız oldu! Arnavutluk Başbakanı’nın içinden siyonist çıktı! Bakın ne ile övündü Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'nin başını yakabilir! UEFA'dan özel inceleme! Trump'ın bakanı topun ağzında
Dünya Bombadan kurtuldular, kıştan kurtulamadılar! Gazze’de 10 çocuk soğuktan öldü
Dünya

Bombadan kurtuldular, kıştan kurtulamadılar! Gazze’de 10 çocuk soğuktan öldü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bombadan kurtuldular, kıştan kurtulamadılar! Gazze’de 10 çocuk soğuktan öldü

Dünya Sağlık Örgütü, kış şartlarının ağırlaştığı Gazze’de yetersiz barınma koşulları sebebiyle 10 çocuğun hipotermi sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kış mevsiminin başlamasından bu yana Gazze’de 10 çocuğun soğuk nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.  DSÖ, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

 

İnsanlar risk altında

Paylaşımda, "Kışın başlamasından bu yana Gazze'de 10 çocuğun hipotermiden öldüğü bildirildi. Soğuk hava ve şiddetli yağmurlar yoğunlaştıkça yetersiz yalıtımlı, derme çatma yapılarda barınan çocuklar ve aileler, hava koşullarından çok az koruma ile aşırı risk altında kalıyor." ifadesi kullanıldı.

 

Kış koşulları ve aşırı kalabalığın yetersiz su ile sanitasyonla birleşmesiyle Gazze'de hastalık salgınları riskinin arttığı kaydedilen paylaşımda, akut solunum yolu enfeksiyonları ile yoğun bakım ünitesine yatış gerektiren ağır vakaların sayısının da arttığına işaret edildi.

 

Paylaşımda, DSÖ'nün Gazze Şeridi genelinde sürekli ve engelsiz erişimin sağlanması ve temel tıbbi malzeme ile ekipmanların yanı sıra kışa hazırlık ve barınma malzemelerinin zamanında girişinin sağlanması çağrısı yinelendi.

Gazze için takvim hazır
Gazze için takvim hazır

Dünya

Gazze için takvim hazır

Gazze’ye nefes olsun Refah sınır kapısında 10 ay sonra bir ilk
Gazze’ye nefes olsun Refah sınır kapısında 10 ay sonra bir ilk

Dünya

Gazze’ye nefes olsun Refah sınır kapısında 10 ay sonra bir ilk

UNICEF'ten Gazze çığlığı: Okulların yüzde 90'ı enkaza döndü
UNICEF'ten Gazze çığlığı: Okulların yüzde 90'ı enkaza döndü

Dünya

UNICEF'ten Gazze çığlığı: Okulların yüzde 90'ı enkaza döndü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23