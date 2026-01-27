Karda ölümle burun buruna! Elektrik direğiyle birlikte yere kapaklandılar
Diyarbakır ilçesi kırsalında karla kaplı eğimli arazide onarım yapan 2 enerji şirketi çalışanı, sürükledikleri elektrik direğinin kaymasıyla ölümle burun buruna geldi.
Diyarbakır’da kar ve buzun etkili olduğu kırsal bölgede yürütülen enerji hattı çalışması az kalsın faciayla sonuçlanıyordu.
Çüngüş ilçesi kırsalında 2 enerji şirketi personeli, onarım için karla kaplı eğimli arazide sürükledikleri elektrik direğinin kaymasıyla dengelerini kaybedip düştü. Direkle birlikte sürüklenen işçiler bir süre sonra çalılara çarptı. İşçilerin yara almadan kurtulduğu o anlar, ekip arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.