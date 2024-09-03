Trump kendi ayağına sıktı! On binlerce kişi dolandırıldı

ABD Başkan Adayı Donald Trump’ın tanıtımını yaptığı yeni kripto yüzünden on binlerce kişinin dolandırılması ADB’deki eçim arefesinde Trump’a sıkıntı yaşatacak gibi görünüyor.

Dolandırıcılıkla ilişkili "World Liberty Financial Airdrop" adlı kanal, kripto cüzdanlarını "bağlayan" herkese 15 din dolara kadar kripto para birimi sunduğunu iddia etti. Bunu uygulayan herkes ise dolandırıcılık kurbanı oldu.

The Independent'ın aktardığına göre; Grubun resmi Telegram kanalında 29 Ağustos Perşembe günü yayımlanan uyarıda, "Telegram'da dolaşan ve bizden geldiğini iddia eden, sahte airdrop veya token satışı teklif eden bazı reklamlardan haberdar olduk" dendi.

Uyarının hemen altında sahte bir "World Liberty Financial Airdrop" reklamı yer alıyordu ve bu reklam 4 gün boyunca kaldırılmadan kanalda belirgin bir konumda kaldı.

Trump geçen aylarda kendisini "kripto başkanı" diye tanımlamış ve kasımda seçilmesi halinde "ulusal bir Bitcoin stoku" oluşturma ve bir "kripto başkanlık danışma konseyi" kurma sözü vermişti.