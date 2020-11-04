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Yerel Trump "kazandık" demişti... Validen cevap geldi
Yerel

Trump "kazandık" demişti... Validen cevap geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın “Pennsylvania'yı büyük bir farkla kazanıyoruz” şeklindeki sözlerine Pennsylvania Valisi'nden cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 14:57:00 -
Trump "kazandık" demişti... Validen cevap geldi

Aylardır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD’de başkanlık seçimleri için beklenen gün geldi. Bu yıl korona virüs nedeniyle posta yolu ile oy kullanmanın da mümkün olduğu ABD’de binlerce seçmen posta yoluyla oy kullanmanın yanı sıra erken oy kullandı. Bugün ise oy kullanamayan ABD’liler sandık başına giderek, ülkenin yeni Başkanını belirliyor. Cumhuriyetçilerin adayı mevcut Başkanı Donald Trump'ın delege sayısı 213 olurken, Demokratların adayı Joe Biden ise delege sayısını 238’e yükseltti. Kritik öneme sahip Texas ve Florida’yı Trump kazanırken, Arizona’da galip Biden oldu.

Validen cevap

Liderler, oy sayımı devam ederken açıklama yapmayı da ihmal etmedi. Trump ve Biden arasında kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı ABD’de önce Joe Biden kameraların karşısına geçerek destekçilerine "sabırlı olun" dedi. Biden’ın ardından Beyaz Saray’da açıklama yapan Donald Trump ise, Biden’ın konuşmasını dinlediğini ancak kendisinin büyük bir oy farklı ile önde olduğunu ifade etti. “Pennsylvania'yı büyük bir farkla kazanıyoruz” diyen Trump'a, Pennsylvania Valisi Tom Wolf’tan yanıt geldi. Wolf, "Açık olalım: Bu, Pennsylvania’nın seçimlerine, oylarımıza ve demokrasiye yönelik bir saldırıdır. Bölgelerimiz oyları olabildiğince hızlı ve mümkün olduğunca doğru bir şekilde saymak için yorulmadan çalışıyor. Pennsylvania’da adil bir seçim olacak ve her oyu sayacağız” ifadelerini kullandı.

Pennsylvania Valisi Wolf, “Henüz sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy var. Pennsylvania halkında, her oyu sayacağımızın sözünü veriyorum” dedi.

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