Trump Kamala’yı “deli” ilan etti

ABD Başkan Adayı Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim yarışından çekildiğini açıklamasının ardından ilk mitingini Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte şehrinde gerçekleştirdi. Kendisine yönelik başarısız suikast girişimi nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan mitingde Demokratları hedef alan Trump, Biden’ın “anketlerde çok kötü şekilde geride olduğu için” yarıştan çekildiğini iddia etti.

“Demokratlar Biden’ı görevden almakla tehdit etti”

ABD başkanının görevini icra edemeyeceği sonucuna varılması durumunda, başkanın görevden alınarak yerine yardımcısının geçici olarak görevi devralmasını öngören ABD Anayasası’nın 25. maddesine atıfta bulunan Trump, Demokratların Biden'ı görevden almakla tehdit ettiğini savundu. Trump, “Aslında olan şey, Demokrat Parti liderlerinin, patronların, çok demokratik olmayan bir hareketle, 'Ya çekil ya da 25. maddeyi kullanarak seni saf dışı bırakacağız' demeleriydi” ifadelerini kullandı.

“Yenmemiz gereken yeni kurban Harris”

Biden’ın desteğini açıkladığı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i sert sözlerle eleştiren Trump, “Şimdi yenmemiz gereken yeni bir kurban var: Yalancı Kamala Harris!” ifadelerini kullandı. Harris’i Amerikan tarihindeki “en beceriksiz ve aşırı solcu başkan yardımcısı” olarak tanımlayan Trump, Harris’in "Her bir Biden felaketinin arkasındaki ultra-liberal itici güç" ve "ABD’yi yok edecek radikal solcu bir deli" olduğunu söyledi.

“ABD halkı ‘Hayır teşekkürler Kamala’ diyecek"

Kamala Harris’i Biden yönetiminin kürtaj ve enflasyon gibi konulardaki politikaları nedeniyle eleştiren Trump, seçimi kendisinin kazanacağını belirterek, “Kasım ayında Amerikan halkı ona 'Hayır teşekkürler Kamala' diyecek. ‘Berbat bir iş çıkardın. Her konuda berbat davrandın’ diyecek” şeklinde konuştu. Harris’in ABD’nin sınır bütünlüğüne “ölümcül şekilde” zarar verdiğini savunan Trump, “Yaptıkları nedeniyle başkanlığa aday olmasına izin verilmemeli” dedi.

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“Tehlikeli insanlara karşı nazik olmayacağım”

Kendisine yönelik suikast girişimini sonrasında bazı söylemlerini yumuşattığını hatırlatan Trump, seçim yarışının ise sert geçeceğinin sinyalini verdi.

"Vurulduğumda bana bir şey olduğunu söylüyorlar. İyi biri oldum” diyen Trump, Demokrat rakiplerine atıfla “Ancak çok tehlikeli insanlarla uğraşıyorsanız çok nazik olamazsınız, gerçekten olamazsınız. Bu yüzden sakıncası yoksa nazik olmayacağım. Sorun olur mu?" diye sordu.