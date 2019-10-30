Trump iyice sıyırdı! Köpeği kahraman ilan edip madalya taktı

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın açıklamasında terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldüğünü tüm dünyaya duyurdu.

Trump, basın açıklamasında operasyona katılan köpekler hakkında da övgüyle bahsetmişti. Donald Trump'ın açıklamasında "Bağdadi çıkmaz bir tünele girdikten sonra öldü. Yol boyunca ağladı ve inledi. 11 küçük çocuk yara almadan evin dışına çıkarıldı. Bağdadi 3 küçük çocuğunu da yanında sürükledi. Onlar da öldü. Tünelin sonuna ulaştığında köpeklerimiz onu takip ediyordu. Yeleğini patlattı ve kendini ve 3 çocuğunu öldürdü" ifadelerine yer verdi.

Pentagon'un ismini güvenlik gerekçesiyle açıklamadığı köpeğin fotoğrafını Trump, Twitter hesabından paylaşmıştı. Trump bugün de yine Twitter'dan "American Kahramanı" yazarak tasarım programı aracılığıyla köpeğin madalyalı fotoğrafını paylaştı.