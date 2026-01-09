Trump itiraf etti, hukuk endeksçileri rezil oldu: Akit yine haklı çıktı

yeniakit.com.tr

ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası hukukla ilgili yaptığı açıklamayla Batı merkezli “hukukun üstünlüğü” söyleminin bir algı operasyonundan ibaret olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Amerikan basınına konuşan Trump, ABD’nin küresel ölçekteki yetkilerinin herhangi bir hukuk normuyla sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı sorusuna, “Beni durdurabilecek tek şey kendi ahlakım ve kendi aklım. Uluslararası hukuka ihtiyacım yok” yanıtını verdi.

“HUKUK DEVLETİ” KAVRAMI AYAKLAR ALTINDA

Trump, amaçlarının diğer ülkelere zarar vermek olmadığını savunurken, uluslararası hukuka uyup uymama kararının tamamen kendi yönetimlerinin takdirinde olduğunu söyledi. ABD’yi kısıtlayan bir hukuki durum ortaya çıktığında nihai karar merciinin yine kendisi olacağını ifade eden Trump’ın sözleri, Batı’nın yıllardır dünyaya pazarladığı “hukuk devleti” söylemini boşa düşürdü.

ENDEKSÇİLERİN ALGISI BATTI

ABD’nin bu açık itirafı, Türkiye’yi hedef alan sözde hukuk endekslerinin de nasıl birer masabaşı manipülasyonu olduğunu gözler önüne serdi. Belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları üzerinden yargının siyasallaştığını iddia eden ve “Türkiye’de adalet yok” algısı oluşturmaya çalışan muhalefet ve fondaş medyanın referans gösterdiği raporların, ABD’nin açık eşkıyalığı karşısında çöktüğü görüldü.

AKİT YAZMIŞTI

Hakkın sesi Yeni Akit, belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları üzerinden yargının siyasallaştığını iddia eden, “Türkiye’de adalet yok” algısı oluşturmaya çalışan muhalefet ve fondaş medyanın büyük bir manipülasyon yürüttüğünü defalarca yazmıştı. Her yıl masabaşı verilerle hazırlanan sözde “Hukukun Üstünlüğü Endeksi”nin bilimsel değil siyasi bir araç olduğunu vurgulayan gazetemiz, bu raporların Batı’nın çıkarlarına göre şekillendirildiğini ortaya koymuştu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu yatak odasından kaçıran, Gazze’de soykırıma imza atan ABD ve İsrail’in “adalet” sıralamalarında üstlerde gösterilmesine rağmen Türkiye’nin üçüncü dünya ülkelerinin altına itilmesinin, bilinçli bir algı operasyonu olduğu Akit tarafından kamuoyuna duyurulmuştu.