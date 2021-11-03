Trump itiraf etti: ABD Kongresi'nin sahibi İsrail

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'ne dair itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. Trump 2018 yılındaki Temsilciler Meclisi seçimlerinde bazı demokrat senatörlerin seçilmesine kadar, ABD Kongresi'nin İsrail hükümeti tarafından kontrol altında tutulduğunu söyledi. Trump bu denetimi 'haklı biçimde' sözleriyle savundu.

Trump'ın tepki gösterdiği aslında dört Demokrat kadın vekil. Manga olarak bilinen ve beyaz tenli olmayan 4 Demokrat kadın Kongre üyesi o isimler, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley ve Raşide Tlaib.

Trump, ''Demokratlar seçilip İsrail'İn Filistinli sivillere muamelesine dair eleştiriyi benimsediği zamana kadar, İsrail'in kelimenin tam anlamıyla Kongre'ye sahip olduğunu'' ifade etti. Trump, ''İsrail çok güçlüydü, çok güçlü. Bugün ise tam tersi'' sözleriyle İsrail'in kontrolü kaybettiğini söyledi.

Trump'ın ''İsrail artık ABD siyasetini kontrol edemiyor'' sözleriyle tepki gösterdiği konu, Demokrat partinin liberal kanadından bazı üyelerin İsrail'in "Demir Kubbe" savunma sisteminin yenilenmesi için ek finansman sağlama konusuna yönelik muhalefeti.

ABD'den İsrail'e verilmesi planlanan 1 milyar dolarlık askeri yardım fonunun, Demokratlar içindeki liberal kanattan yükselen itirazlar üzerine, bütçeden ilişkin yasa tasarısından çıkarılmıştı. Ancak İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ''Bu teknik bir erteleme'' sözleriyle Tel Aviv'in Washington'daki sarsılmaz kontrol mekanizmasını gözler önüne sermişti.