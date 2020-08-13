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Aktüel

Trump, İsrail ve BAE arasındaki anlaşmayı "tarihi bir an" olarak nitelendirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-13 19:38:21 -
Trump, İsrail ve BAE arasındaki anlaşmayı "tarihi bir an" olarak nitelendirdi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan "ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi" anlaşmasını, "gerçekten tarihi bir an" olarak değerlendirdi.

Trump, İsrail ve BAE arasında varılan "ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi" anlaşmasına yönelik Oval Ofis'te değerlendirmelerde bulundu.

Varılan anlaşmanın "gerçekten tarihi bir an" olduğunu vurgulayan Donald Trump, "Bu anlaşma, daha barışçıl ve müreffeh bir Orta Doğu için önemli bir adım. Şimdi buzlar çözüldü. Daha fazla Arap ve Müslüman ülkenin BAE'yi takip etmesini bekliyorum." ifadesini kullandı.

Trump, bu anlaşmanın tüm dünyadaki Müslümanların görmek istediği başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanların daha rahat ziyaret edilmesini sağlayacağını belirterek, anlaşmanın "Abraham Accord (İbrahim Anlaşması)" olarak anılacağını kaydetti.

- "Artık Orta Doğu'da olmak zorunda değiliz"

ABD'nin Orta Doğu'dan çıkmaya başladığına işaret eden Donald Trump, "Artık Orta Doğu'da olmak zorunda değiliz. Petrole ihtiyacımız yok. Artık o bölgede iyi dostlardan başka bir şeye ihtiyacımız yok." diye konuştu.

Trump, her zaman Orta Doğu'daki dostlarının yanında olacaklarının da altını çizdi.

ABD Başkanı Trump, Batı Şeria'nın ilhakını destekleyip desteklemediği yönündeki bir soruya ise "Bu konuda şu anda İsrail ile görüşüyoruz." yanıtını verdi.

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