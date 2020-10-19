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Dünya Trump İsrail ile anlaşma imzalayacak ülkeyi açıkladı
Dünya

Trump İsrail ile anlaşma imzalayacak ülkeyi açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında Sudan'ı 'teröre destek veren' ülkeler listesinden çıkaracağını açıkladı. Trump ayrıca terör mağduru aileler için Sudan'ın ABD'ye 335 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini de açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 21:50:00 -
Trump İsrail ile anlaşma imzalayacak ülkeyi açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump attığı "tweet" ile 335 milyon dolar terör tazminatı ödeme şartıyla Sudan'ı "teröre destek veren" ülkeler listesinden çıkaracağını duyurdu.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Sudan'ın Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmesi karşılığında ABD'nin Hartum'u "teröre destek veren" ülkeler listesinden çıkarmayı önerdiği söylenmişti.

Önce para sonra liste

Başkan Trump paylaşımında "Müthiş haber! Büyük ilerleme kaydeden Sudan'ın yeni hükümeti, ABD'li terör kurbanı ailelerine 335 milyon dolar ödeyecek. Para yatırıldıktan sonra Sudan'ı "teröre destek veren" ülkeler listesinden çıkaracağım. Nihayet, Amerikan halkı için adalet ve Sudan için büyük bir adım!" dedi.

ABD'li ve Sudanlı yetkililer geçen ay Abu Dabi'de gerçekleştirdikleri toplantıda Hartum'un İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi konusunu görüşmüş fakat toplantıdan bir sonuç çıkmamıştı.

 

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