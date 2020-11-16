Trump, ilk defa ‘Biden kazandı’ dedi

Sosyal medya hesabı üzerinden tweet paylaşan Donald Trump ‘hileli seçim’ notunu düşerek, “Joe Biden kazandı” ifadesini ilk kez kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump tweetinde seçimi hileyle kaybettiğini, seçim gözlemcilerine faaliyetlerini yerine getirmesi için izin verilmediğini ifade etti. Trump bu tweeti ile seçimden 13 gün sonra ilk defa Joe Biden’ın seçimleri kazandığını söylerken, yenilgiyi de kabullenmiş oldu.