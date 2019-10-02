Trump ile ilgili dünyayı sarsacak iddia! ‘Bacaklarından vurun’

New York Times gazetesinden iki gazetecinin hazırladığı Sınır Savaşları: Trump’ın Göçmenlere Saldırısı’ (Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration) adlı kitap, ismi açıklanmayan 10’u aşkın yetkili ile yapılan mülakatlara dayanıyor.

Kitapta yer verilen bir iddiaya göre, Trump danışmanlarıyla özel bir konuşmasında, göçmenlere bacaklarından ateş etme önerisi getirmiş, ancak kendisine bunun yasalara aykırı olduğu ifade edilmiş.

İçinde yılan ve timsahların olduğu hendekler

Trump daha önce de kamuoyuna yönelik bir konuşmasında, sınırda taş atan göçmenlere askerlerin ateş açması önerisinden söz etmişti. Başka bir iddiaya göre ise özel konuşmalarda Başkan sık sık sınırın bir duvarla ve içinde yılanların veya timsahların olduğu su dolu bir hendekle güçlendirilmesi ve bunun için kendisine bir maliyet raporu sunulmasından söz ederek duvara elektrik akımı verilmesini ve insan bedenini delecek sivri parmaklıklar konulmasını istediğini ifade etmiş.

Güçlükle vazgeçirdiler

Kitapta ayrıca Trump’ın, Meksika sınırının kapatılması önerisinin ise danışmanlarını panik içinde bıraktığı ve Başkan’ı yatıştırmaya çalıştıkları iddiasına yer veriliyor. Kitapta, danışmanlarının Trump’ı sınırı kapatma fikrinden vazgeçirmeyi başardığını, ancak Başkan’ın göçmenliği engelleme çabalarını sekteye uğrattığı düşüncesiyle daha sonra İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen gibi bazı kıdemli danışmanlarını görevden aldığı belirtiliyor.