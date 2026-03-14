Trump ilan etti: "Hark Adası'nı vurduk, askeri hedefleri yok ettik!"

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Orta Doğu'da şiddeti doruk noktasına çıkaran yeni bir saldırının detaylarını paylaştı. Trump, ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) kendi talimatıyla harekete geçtiğini ve Hark Adası’nda "Orta Doğu tarihinin en şiddetli bombardımanlarından birini" gerçekleştirdiğini duyurdu.

"PETROL ALTYAPISINI ŞİMDİLİK TERCİH ETMEDİM"

Trump, saldırının kapsamına ve İran’ın ekonomik varlığına yönelik şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Hark Adası'ndaki tüm askeri hedefler tamamen yok edildi. İnsaniyet namına, adadaki petrol altyapısını yok etmemeyi tercih ettim. Bununla birlikte, İran veya başka herhangi bir ülke, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale ederse, bu kararı derhal yeniden gözden geçireceğim."

"İRAN'IN KARŞI KOYMA YETENEĞİ YOK"

Dünyanın en güçlü ordusunu inşa ettiğini savunan ABD Başkanı, İran rejimine ve ordusuna yönelik sert uyarılarını sürdürdü:

"İran'ın hiçbir saldırımıza karşı koyma yeteneği yok. Yapabilecekleri hiçbir şey yok. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. ABD ve Orta Doğu'yu veya dünyayı tehdit etme yeteneğine sahip olmayacak. İran ordusu ve bu terörist rejimle bağlantılı diğer unsurlar, silahlarını bırakıp ülkelerinin kalanını (ki zaten çok az şey kaldı) kurtarmak için akıllıca davranmalıdır."

STRATEJİK HEDEF: HARK ADASI

Basra Körfezi’nde yer alan Hark Adası, İran ekonomisinin şah damarı olarak kabul ediliyor. Ülkenin ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ının yapıldığı bu terminalin askeri korumasının yok edilmesi, İran'ı küresel enerji piyasasında tamamen savunmasız bırakma potansiyeli taşıyor.