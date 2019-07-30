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Trump, II. Dünya Savaşı anma töreni için Polonya’ya gelecek

Polonya Devlet Başkanlığı Ofisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın II.

30 Temmuz 2019 Salı 17:48
Trump, II. Dünya Savaşı anma töreni için Polonya’ya gelecek

Polonya Devlet Başkanlığı Ofisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın II. Dünya Savaşı’nın 80. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Eylül ayında Varşova’yı ziyaret edeceğini açıkladı.


Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda’nın danışmanı Krzysztof Szczerski, ABD Başkanı Donald Trump’ın II. Dünya Savaşı’nın 80. yıl dönümü törenlerinde yer almak için 31 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında Varşova’yı ziyaret edeceğini söyledi. Szczerski, Trump’ın 31 Ağustos akşamı Varşova’ya geleceğini söyledi. Trump’ın ertesi gün, Alman birliklerinin 1939’da Polonya’yı işgaliyle başlayan II. Dünya Savaşı vesilesiyle Varşova’da gerçekleştirilecek törenlere katılacağı, 2 Eylül’de ise ülkeden ayrılacağı bildirildi.


Trump’ın savunma ve enerji güvenliğine odaklanan işbirliği ile Washington’un Avrupa’daki en yakın ortakları arasında olan Polonya’ya ikinci ziyareti olacak. Trump ise Devlet Başkanı Duda’yı iki kere Beyaz Sarayda ağırlamıştı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:48
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