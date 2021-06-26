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Gündem Trump için kritik hafta
Gündem

Trump için kritik hafta

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketlerine yönelik cezai dava haftaya başlayabilir.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 10:24:00 -
Trump için kritik hafta

New York Times gazetesinin konu hakkında bilgisi olan kişilere dayandırdığı haberinde, Manhattan bölge savcılığının dün eski ABD Başkanı Donald Trump’ın şirketlerini temsil eden avukatları bilgilendirdiği kaydedildi.

Manhattan Bölge Savcısı Cyrus R. Vance, Trump’ın şirketlerindeki iş uygulamaları, emlak değerlerinde muhtemel sahtekarlık, vergi ödemelerinde usulsüzlük gibi konuları 2 yıldır inceliyordu.

Şubat ayında, ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın birçok defa itiraz etmesine rağmen Manhattan savcılığının 8 yıllık vergi kayıtları ve ilgili belgelere ulaşabileceği yönünde karar vermişti.

New York Başsavcılığı, mayısta Trump'ın şirketlerine yönelik kamu soruşturmasının cezai niteliğe dönüştüğünü duyurmuş, 2 yıldır yürütülen soruşturma kapsamında toplanan deliller üzerinden cezai dava açılıp açılmayacağına karar verilmek üzere jüri oluşturulduğu bildirilmişti.

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