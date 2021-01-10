Trump için harekete geçildi
ABD Başkanı Donald Trump'a, görev süresinin dolmasına 10 gün kala ikinci kez azil yolu göründü. Demokratlar Trump'ın azli için suçlamaları hazırladı. Yaklaşık 200 üyenin imzaladığı belge bu hafta Temsilciler Meclisi'ne sunulacak. Trump, görev süresi sona ermeden azledilmese bile sonrasında yargılanabilecek.
ABD'de Kongre baskınının yankıları devam ediyor. Görev süresinin dolmasına iki haftadan az bir süre kala Demokratlar Başkan Donald Trump'ın istifasını ya da azlini istiyor.
Washington'da haftasonu azil sürecinin başlatılması ağırlık kazanmaya başladı.
Temsilciler Meclisi üyesi Ted Lieu, Demokratların azil maddelerini hafta başında Kongre'ye sunacağını duyurdu.
Kaliforniyalı Temsilciler Meclisi üyesinin başlattığı girişime Cumartesi akşamı itibariyle 190 Demokrat üye imza attı.
Başkan'ın azlini gerektiren suçlamaların yer aldığı metne henüz Cumhuriyetçiler'den imza atan olmadı. Metinde, Trump, ABD yönetimine karşı şiddeti kışkırtmakla suçlanıyor.
Ted Lieu, "Elimizde Trump'ın kitleleri kışkırttığı konuşmasının video görüntüleri var" dedi.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, üyelerden, Anayasa'nın 25'inci maddesini uygulamak için de yasa tasarısı hazırlamalarını istedi.
25'inci madde de Başkan'ın sorumluluklarını yerine getirmede yetersiz kalması halinde görevden alınmasına olanak tanıyor.
Demokratlar, Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten 25'inci maddeyi uygulamasını istemiş, Pence karşı çıkmıştı.
Pence'in danışmanları Trump'ın, görevden alınması halinde daha cüretkar davranıp ülkeyi daha fazla riske atacağını düşünüyor.
Ancak Amerikan CNN televizyonu Pence'in 25'inci maddeyi tamamen gözardı etmediğini duyurdu.
Cumhuriyetçiler, Demokratların çabaları karşısında bölünmüş durumda.
Cumhuriyetçi senatörler arasında Trump'ın istifa etmesi gerektiğini dile getirenler var.
İkinci kez Senato'da yargılanacak
Fakat partinin ileri gelenleri, görev süresinin sona ermesine günler kala Trump'ı azletmenin ülkeyi daha fazla böleceği görüşünde.
Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi azil maddelerini kabul ederse Trump ikinci kez Senato'da yargılanacak.
Cumhuriyetçiler kontrolündeki Senato Trump'ı, ilk azil sürecinde aklamıştı.
Senato bir ay daha Cumhuriyetçilerin kontrolünde.
Gelecek aydan itibaren Demokratların kontrolüne geçecek.
Senato'nun Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConell, kendi partisinin üyelerine gönderdiği notta yargılamanın Trump'ın görev süresi sona ermeden başlamaması gerektiğini belirtti.
Trump görev süresi bitse de yargılanabilecek.
Suçlu bulunursa eski başkan sıfatıyla alacağı maaş kesilecek, korumaları alınacak, ikinci kez başkanlığa adaylığını koyamayacak.