Trump için 48 saatin kritik olduğu açıklandı 'Hayati değerleri çok endişe vericiydi'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, geçtiğmiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile kendisinin ve eşi Melania Trump’ın koronavirüse yakalandığını duyurdu. Trump dün tedavi için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırıldı. Trump’ın doktoru Sean Conley bugün yaptığı açıklamada, Trump'ın durumunun iyiye gittiğini açıklamıştı.

Doktorların yaptığı açıklama sonrası Trump’ın sağlık durumunun iyiye gittiğine dair açıklamaları sonrası Beyaz Saray yetkilisi ABD basınına yaptığı açıklamada, Başkan Trump için önümüzdeki 48 saatin kritik olacağını söyledi. Beyaz Saray yetkilisi, Başkanın son 24 saatteki hayati değerleri çok endişe verici olduğunu, gelecek 48 saatin bakımı açısından kritik olacağını ve hala tam bir iyileşme için net konuşmanın mümkün olmadığını belirtti.

Diğer bir Beyaz Saray yetkilisi de yaptığı açıklamada, Trump'ın dün nefes alıp vermekte zorlandığını ve oksijen desteği verildiğini açıkladı.