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Dünya

Trump iç savaş için hazırlık yapıyor!

Amerika’da yaklaşık 2 haftadır süren George Floyd gösterileri neredeyse tüm kıtalara yayılırken Başkan Trump iç savaş için tedbir alıyor...

Yeniakit Publisher
2020-06-07 10:31:00 -
Trump iç savaş için hazırlık yapıyor!

 Münübe Yılmaz 

Avrupa’da  Fransa, İngiltere, Hollanda başka olmak üzere birçok ülkede düzenlenen gösteriler, dün Kanada, Tunus ve Avustralya’da da sürdü. Binlerce insan ırkçılık karşıtı sloganlar atarken, ABD’de Trump’ın emriyle yeni askerlerin  sokaklara konuşlanması dikkat çekti. Genelde Oradoğu’daki ülkelerin sokaklarında görmeye alışık olduğumuz ABD askeri tahkimatları bu defa ülke içinde sürüyor.

  Boyna baskı yasaklandı

Bu arada Floyd’un polis tarafından öldürülmesi sonrası Minneapolis kentinde, polisin tutuklama ve gözaltı esnasında zanlının boynuna baskı uygulama yetkisinin kaldırılması kararı alındı.


Yeni Akit Gazetesi
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