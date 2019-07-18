Trump: Haklar Tanrı'dan gelir, hükümetten değil

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 'dünya genelinde dini baskılara uğrayan' temsilcilerle Beyaz Ev'de görüştü.

Trump, görüşme sırasında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, "Hakların hükümetten değil Tanrı'dan geldiğini" söyledi.

Başkan Trump, dini özgürlüklere dikkat çekerek "dini özgürlükleri en çok önemseyen başkan olduğunu" savundu.

MepaNews'teki habere göre Trump şunları söyledi:

"Amerika'da biz her zaman anlamışızdır ki, haklar Tanrı'dan gelir, hükümetten değil. Haklar bildirgemizde ilk özgürlük dini özgürlüktür. Her birimiz vicdanımızın buyruklarına ve dini inancımızın emirlerine uyma hakkına sahibiz. Biliyoruz ki, eğer insanlar inançlarını yaşamakta özgür değilse tüm özgürlükler tehlikededir."