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Trump: Gülen'in iadesi gündemimizde yok

Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İade edilmesi gündemimizde yok" dedi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:57
Trump: Gülen'in iadesi gündemimizde yok

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 

"Gülen'in iade edilmesi gündemimizde yok"

Kaliforniya ziyareti öncesi yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump, teröristbaşı Fethullah Gülen'in iadesi konusunun gündemlerinde olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Amerikan NBC televizyonu, Trump'ın talimat vererek, Gülen'in iadesinin nasıl mümkün olacağı konusunda yasal yolların araştırılmasını istediğini iddia etmişti.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 16:57
  1. Trump
  2. Fethullah Gülen
  3. ABD
  4. FETÖ

YORUM YAZ

  • VeliVeli20 dk önce
    Ta en baştan biliyordukVermeye hiç niyetinizin olmadığınıEy şerefsiz kâfirler
  • MilletMillet35 dk önce
    Ne demiştik bu köpeği ABD terörist devleti asla iade etmez Fetö itinin Allah bin defa belasını versin
  • Zekeriya gökçe Zekeriya gökçe 44 dk önce
    Sahi “ben sizin köpeğinizim” diyen fetö yine efendisinin ayaklarını yalamış. Ne yaparsan yap ne edersen et sana kemik atanlar vücudunu parçalayacak-efendin istediğinde seni asitte eritecek! Seninde bir mezarın olmayacak.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş46 dk önce
    orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • VeliVeli54 dk önce
    Oyalı yor....Mızrak çuvala sığmıyor
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