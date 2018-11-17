Trump: Gülen'in iadesi gündemimizde yok
Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İade edilmesi gündemimizde yok" dedi.17 Kasım 2018 Cumartesi 16:57
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"Gülen'in iade edilmesi gündemimizde yok"
Kaliforniya ziyareti öncesi yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump, teröristbaşı Fethullah Gülen'in iadesi konusunun gündemlerinde olmadığını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Amerikan NBC televizyonu, Trump'ın talimat vererek, Gülen'in iadesinin nasıl mümkün olacağı konusunda yasal yolların araştırılmasını istediğini iddia etmişti.
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