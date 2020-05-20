  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tavşanlı'da 6 apartman karantinaya alındı

Galatasaray'dan Seko Fofana sürprizi

Emre Belözoğlu yıldız ismi ikna etti! Fenerbahçe transferi bitirdi

Filip Novak Trabzonspor'dan ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Kabağın faydaları saymakla bitmiyor
için kalan
Dünya

Trump G-7'yi Washington'da toplamak istiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, koronavirüs salgınının ardından birçok ülkenin normalleşmeye başladığına işaret ederek, G-7 Zirvesi'nin başkent Washington DC'de yapılmasını istediklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 23:50:00 -
Trump G-7'yi Washington'da toplamak istiyor

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 salgınıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Donald Trump'ın bu sabah G-7 Liderler Zirvesi'ni yüz yüze yapmayı düşündükleri açıklamasına ilişkin McEnany, "Trump, G-7'nin gerçekten burada, Washington DC'de yapılmasını istiyor. Biz de normalleşiyoruz, dünya da normalleşmeye başladı. Bu toplantının haziranda olmasını istiyoruz ama şu anda net bir tarih veremem." diye konuştu.

McEnany, ABD'nin Avrupa ülkelerine uyguladığı seyahat yasağını kaldırıp kaldırmayacağına ilişkin bir soruya ise "Bu konuda henüz net bir tarih yok." yanıtını verdi.

ABD'de Kovid-19 kaynaklı vakaların 1 milyon 582 bini, ölümlerin de 94 bini aşmasına rağmen McEnany, Trump'ın Kovid-19 ile mücadelede "olağanüstü bir iş çıkardığını ve erken harekete geçtiğini" savundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı