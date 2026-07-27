  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyada emsali yok: Bulutların üstündeki yaylaya akın ediyorlar! Milyonlarca emeklinin gözü Resmi Gazete'de! Zam farkları ne zaman ödenecek? Uzman isim tek tek anlattı: Diş sıkma buzdağının sadece görünen kısmıdır Alevler iki ülkeyi kuşattı! 330 binden fazla kişi evinden oldu Patnos Devlet Hastanesinde örnek proje ABD'nin etekleri tutuşacak: Çin'in gizli silahı ilk kez göründü! Arap Birliği’nden Trump’a acil çağrı: Siyonist zorbalık bölgeyi felakete sürüklüyor! İsrail vahşetini durdurun
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Uzmanı özellikle ‘dikkat edin’ dedi! ‘Her çocuk aynı yaşta sünnet edilmemeli'

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Uzmanı özellikle ‘dikkat edin’ dedi! ‘Her çocuk aynı yaşta sünnet edilmemeli'

Sünnet işlemi öncesinde mutlaka çocuk cerrahisi uzmanı tarafından değerlendirme yapılması gerektiğini belirten Op. Dr. Fatma Duran, doğru zamanda ve uygun cerrahi şartlarda gerçekleştirilen sünnetin hem güvenli bir iyileşme sürecine katkı sağladığını hem de bazı doğumsal anomalilerin erken dönemde tespit edilmesine imkan tanıyabildiğini belirtti.

#1
Foto - Uzmanı özellikle ‘dikkat edin’ dedi! ‘Her çocuk aynı yaşta sünnet edilmemeli'

Okulların kapanmasıyla birlikte yaz döneminde sünnet başvurularının arttığını belirten Medicana Kadıköy Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Fatma Duran, aileleri kararlarını yalnızca tatil dönemine göre vermemeleri konusunda uyardı. Toplumda basit bir uygulama olarak görülmesine rağmen sünnetin cerrahi bir işlem olduğunu vurgulayan Op. Dr. Fatma Duran, doğru zamanda ve uygun şartlarda gerçekleştirilen sünnetin çocuk sağlığı açısından önemli olduğunu ifade etti.

#2
Foto - Uzmanı özellikle ‘dikkat edin’ dedi! ‘Her çocuk aynı yaşta sünnet edilmemeli'

Sünnetin zamanı çocuğa göre belirlenmeli Sünnet için tüm çocuklar adına geçerli tek bir yaş aralığından söz edilemeyeceğini belirten Op. Dr. Fatma Duran, her çocuğun fiziksel gelişimi, psikolojik durumu ve sağlık şartlarının farklı olduğunu kaydederek "Sağlık açısından herhangi bir engeli bulunmayan bebeklerde yenidoğan döneminde sünnet uygulanabilir. Daha büyük çocuklarda ise yalnızca fiziksel gelişim değil, psikolojik hazırlık da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle sünnet zamanı her çocuk için bireysel olarak planlanmalı ve karar mutlaka hekim değerlendirmesi sonrasında verilmelidir. Yaz tatili, sünnet için tek başına bir kriter değildir. Önceliğimiz her zaman çocuğun sağlığı ve doğru zamanlamadır" dedi. Sünnet öncesi muayene ihmal edilmemeli Sünnet öncesinde yapılacak değerlendirmenin yalnızca işlemin planlanması açısından değil, bazı doğumsal anomalilerin erken dönemde tespit edilmesi açısından da önemli olduğunu belirten Op. Dr. Fatma Duran, her çocuğun işlem öncesinde çocuk cerrahisi uzmanı tarafından muayene edilmesi gerektiğini söyleyerek şu açıklamalarda bulundu: "Hipospadias, halk arasında 'peygamber sünneti' olarak bilinen durum, gömük penis ve bazı doğumsal penis anomalilerinde sünnet derisi sonraki cerrahi tedavilerde kullanılabiliyor. Bu nedenle bu çocuklarda erken yapılan sünnet tedavi planını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca bazı çocuklarda tıbbi değerlendirme sonucunda sünnetin ertelenmesi gerekebilir. En doğru karar, ayrıntılı muayene sonrasında verilir."

#3
Foto - Uzmanı özellikle ‘dikkat edin’ dedi! ‘Her çocuk aynı yaşta sünnet edilmemeli'

Sünnet cerrahi bir işlemdir Sünnetin yalnızca geleneksel bir uygulama olarak görülmemesi gerektiğini belirten Op. Dr. Fatma Duran, işlemin sağlık kuruluşlarında ve uygun cerrahi şartlarda yapılmasının önem taşıdığını ifade etti. Her cerrahi işlemde olduğu gibi sünnette de kanama, enfeksiyon veya yara iyileşmesiyle ilgili istenmeyen durumlar görülebileceğini belirten Op. Dr. Fatma Duran, "Bu risklerin azaltılabilmesi için işlemin steril şartlarda, uygun ağrı kontrolü sağlanarak ve çocuk cerrahisi konusunda deneyimli hekimler tarafından gerçekleştirilmesi gerekir" dedi. Op. Dr. Fatma Duran, bilimsel çalışmaların uygun hastalarda sünnetin bazı idrar yolu enfeksiyonlarının görülme riskini azaltabildiğini gösterdiğini ancak bu bilginin her çocuk için aynı yaklaşımın uygulanacağı anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi. Yaz aylarında sünnet yaptırılabilir Yaz aylarında sünnet yaptırmanın sakıncalı olduğuna ilişkin yaygın inanışın bilimsel bir dayanağı bulunmadığını belirten Op. Dr. Fatma Duran, iyileşme sürecini belirleyen en önemli unsurun mevsim değil doğru bakım olduğuna vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti: "Hangi mevsimde yapılırsa yapılsın hijyen kurallarına uyulması, doktorun önerdiği bakımın aksatılmaması ve kontrol muayenelerinin düzenli yapılması iyileşme sürecini olumlu etkiler. İyileşme tamamlanmadan havuz ve denize girilmemesi de enfeksiyon riskinin azaltılması açısından önemlidir."

#4
Foto - Uzmanı özellikle ‘dikkat edin’ dedi! ‘Her çocuk aynı yaşta sünnet edilmemeli'

İyileşme sürecinde uyarı işaretlerine dikkat edilmeli Sünnet sonrasında hafif kızarıklık, ödem ve ilk günlerde görülebilen hafif ağrının normal kabul edilebileceğini belirten Op. Dr. Fatma Duran, ailelerin beklenmeyen belirtileri göz ardı etmemesi gerektiğini söyleyerek "Kontrol altına alınamayan kanama, yüksek ateş, kötü kokulu akıntı, belirgin şişlik veya çocuğun idrar yapmakta zorlanması gibi durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bunun yanında önerilen pansumanın düzenli yapılması ve kontrol muayenelerinin aksatılmaması sağlıklı iyileşme açısından büyük önem taşır" diye konuştu. Kulaktan dolma bilgiler yerine uzman görüşü alınmalı Sünnet kararının çevreden duyulan bilgilerle değil, tıbbi değerlendirme doğrultusunda verilmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Fatma Duran, sözlerini şöyle tamamladı: "Çocukların fiziksel gelişimi, sağlık durumu ve varsa doğumsal farklılıkları birbirinden farklıdır. Bu nedenle sünnet kararı kişiye özel planlanmalıdır. Sünnet bir gelenek olabilir ancak uygulanışı mutlaka tıbbi kurallar çerçevesinde planlanmalıdır. Ailelerin karar vermeden önce çocuk cerrahisi uzmanına danışması hem çocuğun güvenliği hem de olası sağlık sorunlarının erken fark edilmesi açısından büyük önem taşır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Solcu sanatçılar şaşırtmıyor: Kadir İnanır’ın gizli serveti ortaya çıktı! Rolex saatler, altın çakmaklar....
Kültür - Sanat

Solcu sanatçılar şaşırtmıyor: Kadir İnanır’ın gizli serveti ortaya çıktı! Rolex saatler, altın çakmaklar....

Kadir İnanır’ın vefatının ardından mirasına ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Sanatçının farklı tarihlerde hazırladığı üç ayrı ..
Tahrik dolu sözler paylaşmıştı! Barış Çimen hakkında soruşturma açıldı
Gündem

Tahrik dolu sözler paylaşmıştı! Barış Çimen hakkında soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışından yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Barış Çimen hakkında soruşturma başlattı. Çimen’in..
CHP'de çözülme derinleşiyor! Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'dan flaş istifa kararı!
Gündem

CHP'de çözülme derinleşiyor! Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'dan flaş istifa kararı!

CHP'de çalkantılı süreç devam ederken Adana'dan parti yönetimini sarsacak bir istifa haberi geldi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP ..
Cumhurbaşkanı Şara uyardı! YPG-Suriye mutabakatında son durum
Dünya

Cumhurbaşkanı Şara uyardı! YPG-Suriye mutabakatında son durum

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ile güvenlik anlaşmasına yönelik temasların sürdüğünü açıklarken, Golan Tepeleri üzerindeki hakların..
2026 MEB-AGS ve ÖABT soru ve cevapları erişime açıldı
Eğitim

2026 MEB-AGS ve ÖABT soru ve cevapları erişime açıldı

ÖSYM; 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nin temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10’unu yayı..
Gürsel Tekin açıklayacağını söyledi: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar!
Gündem

Gürsel Tekin açıklayacağını söyledi: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar!

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında FETÖ’cülerle kirli medyanı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23