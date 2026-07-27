Uzmanı özellikle ‘dikkat edin’ dedi! ‘Her çocuk aynı yaşta sünnet edilmemeli'

Sünnetin zamanı çocuğa göre belirlenmeli Sünnet için tüm çocuklar adına geçerli tek bir yaş aralığından söz edilemeyeceğini belirten Op. Dr. Fatma Duran, her çocuğun fiziksel gelişimi, psikolojik durumu ve sağlık şartlarının farklı olduğunu kaydederek "Sağlık açısından herhangi bir engeli bulunmayan bebeklerde yenidoğan döneminde sünnet uygulanabilir. Daha büyük çocuklarda ise yalnızca fiziksel gelişim değil, psikolojik hazırlık da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle sünnet zamanı her çocuk için bireysel olarak planlanmalı ve karar mutlaka hekim değerlendirmesi sonrasında verilmelidir. Yaz tatili, sünnet için tek başına bir kriter değildir. Önceliğimiz her zaman çocuğun sağlığı ve doğru zamanlamadır" dedi. Sünnet öncesi muayene ihmal edilmemeli Sünnet öncesinde yapılacak değerlendirmenin yalnızca işlemin planlanması açısından değil, bazı doğumsal anomalilerin erken dönemde tespit edilmesi açısından da önemli olduğunu belirten Op. Dr. Fatma Duran, her çocuğun işlem öncesinde çocuk cerrahisi uzmanı tarafından muayene edilmesi gerektiğini söyleyerek şu açıklamalarda bulundu: "Hipospadias, halk arasında 'peygamber sünneti' olarak bilinen durum, gömük penis ve bazı doğumsal penis anomalilerinde sünnet derisi sonraki cerrahi tedavilerde kullanılabiliyor. Bu nedenle bu çocuklarda erken yapılan sünnet tedavi planını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca bazı çocuklarda tıbbi değerlendirme sonucunda sünnetin ertelenmesi gerekebilir. En doğru karar, ayrıntılı muayene sonrasında verilir."