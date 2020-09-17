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Aktüel Trump, Filistin ve Suudi Arabistan'ın da İsrail ile anlaşacağını düşünüyor
Aktüel

Trump, Filistin ve Suudi Arabistan'ın da İsrail ile anlaşacağını düşünüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-17 02:26:13 -
Trump, Filistin ve Suudi Arabistan'ın da İsrail ile anlaşacağını düşünüyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Filistin ve Suudi Arabistan'ın İsrail ile anlaşan ülkeler arasına katılmasını beklediğini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, dış politika başlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında "normalleşme" anlaşmaları imzalanmasına arabuluculuk ettiklerini anımsatan Trump, İsrail ile barış anlaşması yapmak isteyen en az 4-5 ülke daha olduğunun altını çizdi.

Trump, Orta Doğu'da yıllardır çöllerin kumlarının "kanla dolu" olduğunu belirten Trump, "Ülkemizin tarihinde yaptığı en büyük hata Orta Doğu'ya girmekti. Biz oraya gittik ve her iki taraftan da birçok insan yaşamını yitirdi. Bu çok korkunç bir hataydı." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu'da "barış" için birçok ülke ile müzakere halinde olduklarını vurgulayan Trump, şunları söyledi:

"En nihayetinde, Filistin de İsrail ile barışmak için gelecek. Biliyorsunuz Filistinlilere sağladığımız fonları daha önce durdurdum. Biz onlara yılda 750 milyon dolar para veriyorduk, onlar ise bizim ülkemiz hakkında çok kötü şeyler söylüyordu, bu yüzden onları fonlamayı durdurdum. Sonra çok zengin ülkeler Filistin'e fon vermeye başladı, şimdi o ülkeler de İsrail ile anlaşıyor."

Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile son dönemde telefonda görüştüğüne işaret ederek, "Bence, günün sonunda Suudi Arabistan da İsrail ile anlaşacak. Bunu bir bilgiye dayanarak söylemiyorum, ama Kral Selman ile yaptığım görüşmelerde edindiğim hissiyat bu yönde." dedi.

- Trump, TikTok

ABD'li bir şirkete satılmaması durumunda kapatmakla tehdit ettiği Çin merkezli TikTok uygulamasına ilişkin, "Uygulamayı satın alacak Oracle, hisselerin çoğunun Çinli ByteDance'de kalacağını söyledi bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Bu konuda bana net bir bilgi verilmedi ancak haberleri gördüm. Bu konuda duruşumuz net. Bu haberler doğruysa bundan mutlu olmam." yanıtını verdi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplarda, Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı iddialarına karşı tavrının ne olacağının sorulması üzerine Trump, "Bu konuda önümüzdeki birkaç gün içinde detaylı bilgi alacağız, o zaman da bir adım atacağız." dedi.

Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ), ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük tarifleriyle ticaret kurallarını ihlal ettiğine dair rapor yayımlamasına da tepki gösteren Trump, "DTÖ hakkında raporlar alıyoruz, bu raporlar iyi değil. Korkarım ki DTÖ, ABD'nin parasını ve iş alanlarını, Çin ve diğer ülkelerin yararına sömürüyor. DTÖ, hiçbir zaman ABD için iyi olmamıştır, bizden başka herkese iyiliği dokunmuştur." diye konuştu.

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