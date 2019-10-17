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Trump fena köpürdü! Beyaz Saray'da gergin Suriye toplantısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da Kongre üyeleri ile yaptığı Suriye toplantısında, kongrede kabul edilen ve Suriye kararını kınayan karar tasarısı nedeniyle çok sinirlendiği ve toplantıyı kısa kestiği bildirildi.

17 Ekim 2019 Perşembe 01:01
Trump fena köpürdü! Beyaz Saray'da gergin Suriye toplantısı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD askerinin çekilmesi dolayısıyla ABD iç siyasetinde eleştirilen ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Suriye'deki son durumun görüşüldüğü bir toplantı yaptı. Toplantıda Demokrat Partililer ile Trump arasında büyük bir gerilim yaşandı.

Trump, Beyaz Saray'da ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinden Cumhuriyetçi ve Demokrat isimlerle bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da Kongre üyeleri ile yaptığı Suriye toplantısında, Kongre'de kabul edilen ve Suriye kararını kınayan karar tasarısı nedeniyle çok sinirlendiği ve toplantıyı kısa kestiği belirtildi.

Trump Pelosi'ye "üçüncü sınıf politikacı" dedi

ABD Temsilciler Meclisi'nin Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden asker çekme kararına karşı çıkan tasarıyı onayladığı sırada gerçekleşen toplantıda, taraflar arasında ciddi bir tartışma yaşandığı, Trump'ın kendisini eleştiren Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Parti'den Nancy Pelosi'ye "üçüncü sınıf politikacı" dediği ve Pelosi'nin toplantıyı terk ettiği ifade ediliyor.

Trump fena köpürdü

Demokratların iddiasına göre Trump, tam da Temsilciler Meclisi'nde kendisinin Suriye'nin kuzeyinden asker çekme kararını kınayan tasarıyı onayladığı sırada yapılan toplantıda kendini kaybettiği belirtildi.

Beyaz Saray muhabirleri de toplantının gergin geçtiğini ve Trump'ın toplantıyı kısa kestiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump'ın, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla sonuçlanan Suriye'nin kuzeyinden asker çekme kararına karşı çıkan tasarıyı onayladı. Tasarı, 354'e 60 şeklinde ezici bir çoğunlukla kabul edildi. Tasarı, Türkiye'nin askeri operasyonu durdurmasını ve PKK/YPG-PYD'nin desteklenmesini de içeriyor.

ABD Türkiye'yi yaptırım listesine almıştı

ABD Hazine Bakanlığı'ndan 15 Ekim'de yapılan açıklamada, Türkiye'den iki bakanlık ve üç bakanın yaptırım listesine alındığını duyurmuştu. Açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere iki bakanlığın yaptırım listesine alındığı belirtilmiş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulandığı kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Amerikan askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekmişti. Trump'ın bu kararı ABD'de eleştirilmişti.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 01:01
  1. ABD
  2. Suriye
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  4. Donald Trump
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