Trump duyurdu: İHA'yı düşürdük ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ait bir İHA'yı düşürdüklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı. Ayrıntılar geliyor...

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