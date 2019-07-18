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Trump duyurdu: İHA'yı düşürdük

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ait bir İHA'yı düşürdüklerini duyurdu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 22:42
Trump duyurdu: İHA'yı düşürdük

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 22:42
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