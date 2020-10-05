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Dünya Trump destekçilerini böyle selamladı
Dünya

Trump destekçilerini böyle selamladı

Koronavirüse yakalanan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 3 gündür hastane önünde kendisini destekleyen kalabalığa makam aracından el salladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 01:50:00 -
Trump destekçilerini böyle selamladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, koronavirüse yakalanmasının ardından cuma günü kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesi'nin önünde kendisini destekleyen taraftarlarına makam aracından el salladı.

Twitter hesabından video paylaşan Başkan Trump, koronavirüs hastalığına ilişkin birçok şeyi bu süreçte yaşayarak öğrendiğini belirterek bunun gerçek bir sınav olduğunu söyledi.

Gizli servis korumalarının eşliğinde dışarı çıkan Trump videonun yayınlandığı sırada, bulunduğu aracın içinden kendisini destekleyenleri el sallayarak selamladı.

 

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