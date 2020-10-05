Trump destekçilerini böyle selamladı
Koronavirüse yakalanan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 3 gündür hastane önünde kendisini destekleyen kalabalığa makam aracından el salladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, koronavirüse yakalanmasının ardından cuma günü kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesi'nin önünde kendisini destekleyen taraftarlarına makam aracından el salladı.
Twitter hesabından video paylaşan Başkan Trump, koronavirüs hastalığına ilişkin birçok şeyi bu süreçte yaşayarak öğrendiğini belirterek bunun gerçek bir sınav olduğunu söyledi.
Gizli servis korumalarının eşliğinde dışarı çıkan Trump videonun yayınlandığı sırada, bulunduğu aracın içinden kendisini destekleyenleri el sallayarak selamladı.