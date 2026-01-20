Trump: Çok sevdiğim Erdoğan ile çok önemli bir görüşmesi yapacağız

Trump, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin Erdoğan ile yakın zaman görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Trump, "Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli bir telefon görüşmesi yapacağız" dedi.





Ayrıca Trump, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Kürtlere çok büyük miktarda ödeme yapılmış, petrol ve birçok şey sağlanmıştı. Yaptıklarını kendileri için yapıyorlardı. Biz Kürtlerle iyi geçindik ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞARA ÇOK GÜÇLÜ VE ÇETİN BİRİSİ"

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'ya ilişkin ise Trump, "Suriye Devlet Başkanı çok sıkı çalışıyor, kendisi çok güçlü ve çetin birisi" dedi.





GRÖNLAND İÇİN GÖZDAĞI: "BUNU ÖĞRENECEKSİNİZ!"

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ziyareti öncesi konuşan Trump,

"Grönland üzerine planlanmış pek çok görüşmemiz var. İşlerin gayet iyi bir şekilde çözüleceğini düşünüyorum" dedi.

Trump, bir basın mensubunun "Grönland’ı almak için ne kadar ileri gitmeyi düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna ise kısa ve net bir cevap verdi: "Bunu öğreneceksiniz."

VENEZUELA DA MASADA

Venezuela’daki petrol kontrolünün de tamamen ABD’nin lehine ilerlediğini belirterek "Şu anda Venezuela ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Venezuela’daki yönetimle son derece iyi anlaşıyoruz" mesajını gönderdi.





