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Ekonomi Trump Çinli firmaları Amerikan borsalarından çıkarabilecek yasayı onayladı
Ekonomi

Trump Çinli firmaları Amerikan borsalarından çıkarabilecek yasayı onayladı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 02:42:39 -
Trump Çinli firmaları Amerikan borsalarından çıkarabilecek yasayı onayladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Çinli şirketleri, denetim standartlarına uymamaları halinde ABD borsalarından çıkarabilecek yasa tasarısını imzaladı.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Trump'ın, "Yabancı Şirketler Sorumluluk Yasası'nı" imzaladığı belirtildi.

Söz konusu yasa, yabancı şirketlerin, ABD Kamu Muhasebesi Gözetim Kurumu'nun denetimlerine art arda 3 yıl uymamaları halinde Amerikan borsalarında listelenmesini engelliyor.

Çinli şirketleri hedef aldığı belirtilen yasanın, Alibaba, Baidu, Pinduoduo ve PetroChina gibi firmaları etkileyebileceği kaydediliyor.

Ayrıca yasa, kamu şirketlerinin yabancı bir hükümetin kontrolünde olup olmadıklarını açıklamalarını gerektiriyor.

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