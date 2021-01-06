Trump-Çin gerilimi devam ediyor! 8 uygulamayı yasakladı
Amerika birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, Ant Group'tan Alipay de dahil olmak üzere sekiz Çin yazılım uygulamasıyla işlem yapmayı yasakladı.
Üst düzey bir hükümet yetkilisinin aktardığına göre, bu adım, Başkan seçilen Joe Biden bu ay göreve gelmeden önce Pekin ile gerginliğin artmasını yol açacak
Bu emir, Ticaret Departmanı'na direktif kapsamında hangi işlemlerin yasaklanacağını tanımlanması görevini veriyor.
Yetkili, bu hareketin, büyük kullanıcı tabanına ve hassas verilere erişimi olan Çin yazılım uygulamalarının Amerikalılara yönelik oluşturduğu tehdidi azaltmayı amaçladığını söyledi.