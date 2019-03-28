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Trump çıldıracak! İkinci uçak da indi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Venezuela'ya gönderdikleriikinci parti insani yardımlarının ülkeye ulaştığını açıkladı.

28 Mart 2019 Perşembe 18:02
Trump çıldıracak! İkinci uçak da indi

Rusya'nın, 2 uçak askeri malzeme ve mühimmatı Venezuela'ya göndermesi üzerine açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin Rusya’nın "Venezuela’dan çık" çağrısına karşılık, "Önce ABD’nin Suriye’den çekilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Zaharova ayrıca, Rusya'nın ikinci parti insani yardımlarının Venezuela'ya ulaştırıldığını söyledi.

BD Başkanı Donald Trump, kendini Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido'nun eşi Fabiana Rosales ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Venezuela’ya geçtiğimiz günlerde iki uçak dolusu malzeme ve asker gönderen Rusya'yı uyarmış, "Venezuela'dan çıkın. Tüm seçenekler masada" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın bu açıklamasına Rusya'dan yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, önce Amerikan askerlerinin Suriye'den çıkması gerektiğini dile getirerek, "Birine bir yerden çıkması için tavsiyede bulunmadan önce ABD'nin Suriye'den çekilmesi gerekiyor. Bir ay geçti. Çekilip çekilmeyeceklerini açıklamaları gerek. Diğer devletlerin meşru çıkarlarını üstlenmeden önce, ABD idaresine uluslararası topluma verilen sözleri yerine getirmesini tavsiye ederim" ifadesini kullandı.

İkinci uçak da indi

Rusya'nın, Venezuela'nın meşru yönetimine sosyo-ekonomik krizin çözümünde yardımcı olduğunu da dile getiren Mariya Zaharova, "Geçen gün, Birleşmiş Milletlerin (BM) temel kriterleri ve Venezuela hükümetinin talepleri doğrultusunda, Karakas'a tıbbi malzemeleri içeren yeni parti insani yardım ulaştırıldı" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 18:02
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