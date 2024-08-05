Trump canlı yayında İran'ın İsrail'e saldıracağı tarihi açıkladı

ABD'de kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Trump, Kick isimli oyun ve canlı yayın platformunda Adin Ross isimli yayıncının programına konuk oldu.

'İRAN BU GECE İSRAİL'E SALDIRACAĞINA DAİR DUYUM ALDIM'

Trump canlı yayında İran'ın İsrail'e düzenlemesi beklenen saldırıya ilişkin dikkat çeken bir duyum paylaştı.

İsrail'in bu gece saldırıya uğrayacağına dair duyum aldığını ifade eden Trump, "Eğer ben başkan olsaydım kimse bunu konuşmazdı bile çünkü yüzde 100 böyle bir şey olmazdı." dedi.