  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son dakika! Bahçeli'den Kudüs çağrısı

Fatih Altaylı Haniye'ye kin kusup İsrail'i yağladı! Akıllara merhum Hasan Karakaya'nın müthiş yazısı geldi

Başkan Erdoğan'a 'diktatör' diyenler İngiltere Başbakanı'nın mesajına ne diyeceksiniz?

İslam düşmanı başbakan ülkeden kaçtı! Yönetime el koyuldu, çok sayıda ölü var

ABD acil durum ilan etti: 3 bin asker bölgeye gidiyor!

Çocuğun attığı slogan Haniye’yi güldürüyor… Şehit liderin az bilinen görüntüsü

Akaryakıt fiyatlarına görülmemiş indirim geliyor! Depoyu dolduracaklar o tarihi beklesin

Tüm dünya nefesini tuttu, İran’ın harekâtını bekliyor! İsrail'e işte böyle saldıracaklar

Bu işin içinde kesin bir bit yeniği var! Bölge gaz kaynıyordu: Bir anda doğalgaz keşfinden vazgeçildi

İzmir'deki facia sonrası... Cemil Tugay ve Tunç Soyer'e kötü haber
Dünya Trump canlı yayında İran'ın İsrail'e saldıracağı tarihi açıkladı
Dünya

Trump canlı yayında İran'ın İsrail'e saldıracağı tarihi açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-08-05 23:21:00 -
Trump canlı yayında İran'ın İsrail'e saldıracağı tarihi açıkladı

ABD Başkan adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in bu gece İran tarafından saldırıya uğrayacağını söyledi.

ABD'de kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Trump, Kick isimli oyun ve canlı yayın platformunda Adin Ross isimli yayıncının programına konuk oldu.

'İRAN BU GECE İSRAİL'E SALDIRACAĞINA DAİR DUYUM ALDIM'

Trump canlı yayında İran'ın İsrail'e düzenlemesi beklenen saldırıya ilişkin dikkat çeken bir duyum paylaştı.

İsrail'in bu gece saldırıya uğrayacağına dair duyum aldığını ifade eden Trump, "Eğer ben başkan olsaydım kimse bunu konuşmazdı bile çünkü yüzde 100 böyle bir şey olmazdı." dedi.

Şeytan kulağına kurşun! Trump bir laf etti Bitcoin battı!
Şeytan kulağına kurşun! Trump bir laf etti Bitcoin battı!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şeytan kulağına kurşun! Trump bir laf etti Bitcoin battı!

Trump, FBI'a ifade verecek
Trump, FBI'a ifade verecek

Dünya

Trump, FBI'a ifade verecek

Trump'a suikast girişiminde sıcak gelişme! Taşlar yerinden oynayacak
Trump'a suikast girişiminde sıcak gelişme! Taşlar yerinden oynayacak

Dünya

Trump'a suikast girişiminde sıcak gelişme! Taşlar yerinden oynayacak

Trump’ın uykusunu kaçıran anket
Trump’ın uykusunu kaçıran anket

Gündem

Trump’ın uykusunu kaçıran anket

Trump'ın "sus payı" davasında yeni gelişme
Trump'ın "sus payı" davasında yeni gelişme

Dünya

Trump'ın "sus payı" davasında yeni gelişme

ABD Gizli Servisi'nden Trump itirafı! 'Bu bir görev başarısızlığıydı'
ABD Gizli Servisi'nden Trump itirafı! 'Bu bir görev başarısızlığıydı'

Dünya

ABD Gizli Servisi'nden Trump itirafı! 'Bu bir görev başarısızlığıydı'

Putin'i tebrik etti" target="_blank">
Trump, Putin'i tebrik etti
Trump, Putin'i tebrik etti

Dünya

Trump, Putin'i tebrik etti

Elon Musk şantaj mı yapıyor? Trump'tan elektrikli otomobil açıklaması: Desteklemekten başka seçeneğim yok
Elon Musk şantaj mı yapıyor? Trump'tan elektrikli otomobil açıklaması: Desteklemekten başka seçeneğim yok

Dünya

Elon Musk şantaj mı yapıyor? Trump'tan elektrikli otomobil açıklaması: Desteklemekten başka seçeneğim yok

ABD'de bağımsız başkan adayı Kennedy'den Trump'a ağır hakaret
ABD'de bağımsız başkan adayı Kennedy'den Trump'a ağır hakaret

Dünya

ABD'de bağımsız başkan adayı Kennedy'den Trump'a ağır hakaret

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23