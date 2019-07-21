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Trump çağrı yaptı: Özür dilemelisiniz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 4 kadın Demokratik Parti üyesine çağrıda bulunarak “Özür dilemelisiniz” dedi.

21 Temmuz 2019 Pazar 18:08
Trump çağrı yaptı: Özür dilemelisiniz

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 4 kadın Demokratik Parti üyesine “Özür dilemelisiniz” dedi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “4 kadın kongre üyesinin ülkemizi sevebileceğine inanmıyorum. Amerika’dan (ve İsrail’den) söyledikleri korkunç (nefret dolu) şeyler için özür dilemeliler. Demokrat Partiyi yok ediyorlar, ama büyük Milletimizi asla yok edemeyecek kadar zayıf ve güvensiz insanlar!” diyerek, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar ve Ayanna Pressley'i hedef aldı.

Neler olmuştu?

Trump, Temsilciler Meclisi’nin kadın üyelerine, memleketlerindeki yönetimlerinin ‘tam bir facia' olduğunu ve ‘ülkelerine geri dönüp tamamen yıkılmış suçla dolu bu yerleri düzeltmek için çalışmaları' önerisinde bulunmuştu.

Bunun üzerine, ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump’ın Kongre üyelerini hedef alan saldırılarını, ‘onayladıkları karar tasarısıyla’ sembolik olarak kınamıştı.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde, Trump, katıldığı bir mitingde yine aynı isimleri hedef almış, destekçileri de Trump’ın Müslüman kongre üyesi Ilhan Omar'a yönelik sözlerine, “Onu ülkesine gönder” şeklinde sloganlar atarak karşılık vermişti.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 18:08
  1. ABD
  2. Trump

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