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Aktüel Trump: "Büyük teknoloji şirketleri, Biden'ın yolsuzluklarını gizlemeye çalışıyor"
Aktüel

Trump: "Büyük teknoloji şirketleri, Biden'ın yolsuzluklarını gizlemeye çalışıyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-29 03:13:36 -
Trump: "Büyük teknoloji şirketleri, Biden'ın yolsuzluklarını gizlemeye çalışıyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Facebook, Twitter ve Google gibi büyük teknoloji firmalarını, Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın yolsuzluklarını saklamakla suçladı.

Trump, Twitter hesabından yayımladığı video mesajda, uzun zamandır Facebook, Twitter ve Google gibi büyük teknoloji firmalarının ne kadar güçlü olduğuna dair duyumlar aldığını söyledi. Trump, bu şirketlerin her zaman kendisinin karşısında olduğunu iddia etti.

Bu şirketlerin kendisine karşı düşmanlığının yeni bir boyut kazandığına işaret eden Trump, "Bu şirketler, şu anda Joe Biden'ın yolsuzluklarını gizlemeye çalışıyorlar. Sevin ya da sevmeyin birçok haberin ortaya çıkmasına izin vermiyorlar. Ortada çok net kanıtlar var. Bu şirketler çok çok güçlü." diye konuştu.

Trump bir noktada belki de teknoloji şirketlerinin durdurulması gerektiğini savunarak "Bu şirketler, elinizden haklarınızı alıyor." ifadesini kullandı.

Video mesaj dışındaki video mesajlarda da teknoloji şirketlerine yüklenen Trump, Twitter'ın Joe Biden ve oğlu hakkındaki iddiaları "gündemdekiler" bölümüne taşımamamasına tepki gösterdi.

Trump, "ABD'de basın özgürlüğü yok, haberlerin saklanması ya da tamamen yalan haberler var. Son iki haftada basınımızın nasıl yolsuzluğa battığını hatta daha da beterini gördük." değerlendirmesini yaptı.


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