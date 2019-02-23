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Trump bunu beklemiyordu! ABD'yi sarsan iddia

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'den otomobil ithalatına vergi koyması durumunda, misilleme yapmaya hazırlanıyor.

23 Şubat 2019 Cumartesi 07:21
Trump bunu beklemiyordu! ABD'yi sarsan iddia

Bloomberg'in haberine göre AB, Trump'ın olası hareketine misilleme olarak, aralarında Caterpillar Inc., Xerox Corporation and Samsonite International S.A. gibi şirketlerin de bulunduğu birçok ABD şirketinin ürettiği ürünlerin ithalatına vergi koyma konusunu gündemine almayı planlıyor.

AB'nin konuya yakın bir üst düzey yetkilisine dayandırılan habere göre, AB misilleme olarak, ABD'de üretilen kamyonlar, makinalar ve valizlerin ithalatına gümrük vergisi koyacak.

AB Ticaret Komiseri Cecilia Malmstrom, bugün erken saatlerde, daha önce bazı AB liderlerinin de dile getirdiği gibi, ABD'nin olası ithalat vergisi uygulamasına karşılık verileceğini söyledi. Malmstrom, Brüksel'in çok yakında, ABD ile görüşmeler yapma konusunda bir karar alacağını da ekledi.

 

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 07:30
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