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Dünya Trump bu sefer doğruyu söylemiş! İlk gemi geçti
Dünya

Trump bu sefer doğruyu söylemiş! İlk gemi geçti

Yeniakit Publisher
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Trump bu sefer doğruyu söylemiş! İlk gemi geçti

İran medyası, ABD’nin deniz ablukasını kaldırmasının ardından ilk İran gemilerinin abluka bölgesinden sorunsuz şekilde geçtiğini duyurdu. Gelişme, ABD-İran mutabakatının sahaya yansıyan ilk somut sonuçlarından biri olarak değerlendirildi.

ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından deniz trafiğinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran medyasında yer alan bilgilere göre, ABD’nin deniz ablukasını kaldırmasının ardından İran’a ait bazı gemiler abluka bölgesinden herhangi bir sorun yaşamadan geçti.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın mutabakat sonrası deniz ablukasının kaldırılması talimatını verdiği belirtildi. Bu kararın ardından birkaç İran gemisinin açık sulardan geçiş yaptığı bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın varılan mutabakatın ardından deniz ablukasının kaldırılması emrini verdiği ve birkaç İran gemisinin abluka bölgesinden sorunsuz geçtiği kaydedildi.

Haberde bir İran VLCC tankeri ile canlı hayvan taşıyan başka bir geminin açık sulardan İran limanlarına doğru, İran petrolü taşıyan bir tankerin de Umman Denizi'ni geçerek ihraç edileceği limana doğru hareket ettiği bilgisi paylaşıldı.

ABD-İran mutabakatı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını belirtmişti.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.

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