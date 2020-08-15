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Gündem

Trump böyle hedef aldı: Ortadoğu'daki ülkelerin isimlerini bile bilmiyordur

Demokratların adayı Biden'i hedef alan Trump, "Biden benim bahsettiğim ülkelerin ismini bile bilmiyordur" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 01:33:00 -
Trump böyle hedef aldı: Ortadoğu'daki ülkelerin isimlerini bile bilmiyordur

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yapılan basın toplantısında, koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarına karşı başlatılan "Warp Speed" operasyonu kapsamında, ilaç tedarikçisi McKesson ile bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

"3 aşı adayı var"

Ellerinde 3 güçlü aşı adayı olduğunu söyleyen Trump, bu aşıların onaylanması durumunda öncelikli olarak yaşlılara yapılması gerektiğini belirtti.

ABD'deki hastanelerin doluluk oranlarını takip ettiklerini ifade eden Trump, koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısının "stabil" olduğunu kaydetti.

Biden'ı yine hedef aldı

Demokratların adayı Biden'ın, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan anlaşmadan prim elde etmeye çalıştığını kaydeden Trump, "Göreceksiniz, başka ülkeler de gelip benzeri anlaşmalar yapacak ve Orta Doğu'da barış olacak. Biden, benim bahsettiğim ülkelerin ismini bile bilmiyordur" ifadelerini kullandı.

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