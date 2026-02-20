Trump, bir restoranı ziyaret ederek hamburger sipariş etti

  • İSTANBUL
ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinin Rome kentinde bulunan bir fast food restoranına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Restoranda çalışanlarla sohbet eden Trump, başkanlık uçağı Air Force One’a götürmek üzere hamburger siparişi verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Georgia eyaletindeki bir "fast food" restoranını ziyaret ederek çalışanlar ve seçmenlerle bir araya geldi. Trump, başkanlık uçağı Air Force One’a götürmek üzere hamburger siparişi verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Georgia eyaletindeki Rome şehrinde bulunan bir "fast food" restoranını ziyaret etti. Başkanlık uçağı Air Force One’a götürmek üzere hamburger siparişi veren Trump, restoran çalışanları ile konuşup fotoğraf çektirdi. 50 yıldır aynı restoranda çalışan Joe Bailey isimli personelle tanışan Trump, "Bu ismi hatırlayacağım" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca çalışanlara bahşişlerden vergi kesintisi yapılmasının önüne geçen yasayı hatırlatarak bu uygulamadan memnun olup olmadıklarını sordu. Trump, ayrıca restoranda bulunan bazı seçmenlerle konuştu.

