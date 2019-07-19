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Trump bile devletini dini ile yönetiyor!

ABD Başkan’ı Donald Trump bir konuşmasında haklarının Tanrı’dan geldiğine inandıklarını bildirdi. Haklar Bildirgesi’ndeki ilk özgürlüğün din özgürlüğü olduğunu belirten Trump, “Herkes dininin taleplerini takip etme hakkına sahiptir.” ifadelerini kullandı.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:51
Trump bile devletini dini ile yönetiyor!

 Yasemin Karahan  yeniakit.com.tr 

ABD Başkanı Donald Trump’tan, Erdoğan’ın “Biz gücümüzü Allah’tan alıyoruz” sözü üzerine “irtica geliyor” söylemine sığınanları akıllara getiren bir açıklama geldi. Trump, “Amerika’da haklarımızın Tanrı’dan geldiğine inanıyoruz. Haklar Bildirgesi’ndeki ilk özgürlük din özgürlüğüdür. Her birimizin vicdanımızın isteklerini ve dini inancımızın taleplerini takip etme hakkı vardır” diye konuştu.

"Dini inançları uygulamada özgür olunmadıkça, bütün özgürlükler risk altındadır"

İnsanların dini özgürlüklerinin her özgürlüğü etkileyeceğini savunan Trump, “Biliyoruz ki insanlar dini inançlarını uygulamada özgür olmadıkça bütün özgürlükler risk altındadır. Bu yüzden Amerikan halkı dini özgürlükleri savunmaktan ve desteklemekten hiçbir zaman yorulmadı. Herhangi bir başkanın bu meseleyi benim kadar ciddiye aldığını sanmıyorum. Bu benim için hayati bir mesele” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:51
  1. ABD
  2. Donald Trump

YORUM YAZ

  • Bagiye Bagiye29 dk önce
    E o zaman niye Türkiye de ben müslüman olduğum için amerikanın beslemesi chp ve yanında hizalanan diğer sözde partiler tarafından müslümanlıktan dönmem için baskı görüyorum,niye evanjelist hristiyan olmam isteniyor,hani özgürlük trump
  • hüseyinhüseyin57 dk önce
    AMA TANRI DİYOR...

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