Trump bile devletini dini ile yönetiyor!

Yasemin Karahan yeniakit.com.tr

ABD Başkanı Donald Trump’tan, Erdoğan’ın “Biz gücümüzü Allah’tan alıyoruz” sözü üzerine “irtica geliyor” söylemine sığınanları akıllara getiren bir açıklama geldi. Trump, “Amerika’da haklarımızın Tanrı’dan geldiğine inanıyoruz. Haklar Bildirgesi’ndeki ilk özgürlük din özgürlüğüdür. Her birimizin vicdanımızın isteklerini ve dini inancımızın taleplerini takip etme hakkı vardır” diye konuştu.

"Dini inançları uygulamada özgür olunmadıkça, bütün özgürlükler risk altındadır"

İnsanların dini özgürlüklerinin her özgürlüğü etkileyeceğini savunan Trump, “Biliyoruz ki insanlar dini inançlarını uygulamada özgür olmadıkça bütün özgürlükler risk altındadır. Bu yüzden Amerikan halkı dini özgürlükleri savunmaktan ve desteklemekten hiçbir zaman yorulmadı. Herhangi bir başkanın bu meseleyi benim kadar ciddiye aldığını sanmıyorum. Bu benim için hayati bir mesele” ifadelerini kullandı.