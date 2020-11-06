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Dünya Trump-Biden çekişmesinde ibre tamamen tersine döndü
Dünya

Trump-Biden çekişmesinde ibre tamamen tersine döndü

Amerika Birleşik Devletleri'nde oy sayma işlemi devam ederken Joe Biden, Pensilvanya eyaletinde öne geçti.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:26:00 -
Trump-Biden çekişmesinde ibre tamamen tersine döndü

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Joe Biden, Pensilvanya eyaletinde Donald Trump'ı geride bıraktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan başkanlık seçimlerinde Joe Biden ile Başkan Donald Trump arasındaki çekişmeli seçim sonuçları netleşmeye devam ediyor.

Oy sayımlarının sürdüğü eyaletlerde demokrat aday Joe Biden 20 delegeli Pensilvanya eyaletinde öne geçti.

Biden, Trump'ı geçti

AP'nin verilerine göre Biden'ın şu ana dek kesinleşen delege sayısı 265, Trump'ın 214.

 

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