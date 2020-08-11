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Dünya

Trump basın toplantısı sırasında güvenlik ekibi tarafından dışarı çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı düzenlediği sırada, güvenlik ekibince salondan çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 01:04:00 - 2020-08-11 01:17:33

ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı düzenlediği sırada, programı bölen güvenlik ekibi tarafından salondan çıkarıldı.

Trump ve ekibi 10 dakika sonra salona dönerek basın toplantısına devam etti.

Trump, Beyaz Saray dışında bir silahlı saldırı meydana geldiğini ve şüphelinin vurularak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

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