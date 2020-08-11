Trump basın toplantısı sırasında güvenlik ekibi tarafından dışarı çıkarıldı
ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı düzenlediği sırada, güvenlik ekibince salondan çıkarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı düzenlediği sırada, programı bölen güvenlik ekibi tarafından salondan çıkarıldı.
Trump ve ekibi 10 dakika sonra salona dönerek basın toplantısına devam etti.
Trump, Beyaz Saray dışında bir silahlı saldırı meydana geldiğini ve şüphelinin vurularak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.