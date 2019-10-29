Trump Twitter'dan paylaştı! İşte Bağdadi'nin sonunu getiren köpek
ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda bir köpeğin yaralandığını açıklamıştı. Pentagon'un güvenlik gerekçesiyle yayınlamayacağız dediği köpeğin fotoğrafını Trump, sosyal medya hesabından paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü pazar günü yaptığı basın açıklamasıyla tüm dünyaya duyurdu.
Donald Trump, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona ilişkin yaptığı açıklamada "Köpeklerimiz peşindeydi" demişti. Operasyon sırasında can kaybının olmadığını açıklayan Trump, tünelde yaşanan kovalamaca sırasında sadece ABD özel kuvvetlerine ait bir köpeğin yaralandığını belirtmişti.
Twitter'dan paylaştı
ABD Başkanı Donald Trump, köpeğin fotoğrafını paylaştı. Trump, Twitter hesabından "Bağdadi'nin yakalanmasında ve öldürülmesinde mükemmel bir iş çıkarmış bu muhteşem köpeğin gizliliğini kaldırıyoruz" dedi.
Öte yandan Trump bugün yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görüntülerini yayımlayabileceklerini açıklamıştı.