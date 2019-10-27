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Dünya

Trump Bağdadi'nin operasyonunu böyle izledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi’ye düzenlenen operasyonu izlediği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

2019-10-27 19:33:00 -
Trump Bağdadi'nin operasyonunu böyle izledi

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı. Trump ve ekibinin operasyonu saniye saniye takip ettiği anların görüntüleri de paylaşıldı.

Terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'nin ölüm haberini dünya kamuoyuyla paylaşan ABD Başkanı Trump'ın tarihi açıklaması, kurmayları tarafından izlendi. Öte yandan Trump ve ekibinin operasyonu saniye saniye takip ettiği anların görüntüleri de paylaşıldı.

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