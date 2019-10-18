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Trump: Az önce Erdoğan ile görüştüm...

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "“Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yeni görüştüm. Kendisi bana küçük çaplı keskin nişancı ve havan ateşlerinin bertaraf edildiğini söyledi" dedi.

18 Ekim 2019 Cuma 18:51
Trump: Az önce Erdoğan ile görüştüm...

 ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Ayrıca Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından alıntı yaparak 'Terörizmi yenin' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonla görüştüğünü yazdı.

Trump yaptığı Twitter paylaşımında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yeni görüştüm. Kendisi bana küçük çaplı keskin nişancı ve havan ateşlerinin bertaraf edildiğini söyledi. Ateşkes ya da ara verme; Erdoğan da Kürtler de buna istekli. Ne yazık ki yıllar önce bu düşünce yoktu. Bunun yerine, her zaman çok zayıf bandajlarla ve yapay bir şekilde tutuldu. Her iki tarafta da iyi bir irade mevcut ve başarı için bu gerçekten iyi bir şans. Avrupa ülkeleri DEAŞ’lı savaşçıları almaya ilk kez niyetli. Bu iyi ama geç bir haber. Biz onları yakaladıktan sonra yapılmalıydı. Neyse, büyük bir ilerleme kaydedildi” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Twitter mesajına cevap verdi

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Twitter mesajını alıntılayarak, "Terörizmi yenelim." mesajını paylaştı.

 

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 18:51
  1. ABD
  2. Trump

YORUM YAZ

  • Tr.Tr.24 dk önce
    Havuç kafalı PİNOKYO başkan...
  • asaasa50 dk önce
    bu kadar hakaretten sonra mı? yazık !!!
  • Leyla Leyla 53 dk önce
    Yaşa be TRAMP en sonunda doğrularıgörmek zorunda kaldınız gene de teşekkürler. Obamanın hatasınıdüzelttin

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