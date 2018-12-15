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Trump 'atama' kararını Twitter'dan duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, görevinden ayrılacağı  açıklanan Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin yerine Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe  Ofisi Direktörü Mick Mulvaney'i vekaleten atayacağını duyurdu.

15 Aralık 2018 Cumartesi 06:39
Trump 'atama' kararını Twitter'dan duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, atama kararını da twitter üzerinden duyurdu.

Atamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Trump şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Mick Mulvaney'nin, ülkemize  özveriyle hizmet eden John Kelly'nin yerine geçecek isim olduğunu açıklamaktan  mutluluk duyuyorum. Mick yönetimde olağanüstü işler yaptı. ABD'yi yeniden büyük  yapmaya çalışırken, Mulvaney ile çalışmayı dört gözle bekliyorum."

Öte yandan, Kelly'nin yıl sonuna kadar görevinde olacağını belirten  Trump, "O gerçek bir kahraman ve ona hizmetleri için şahsen teşekkür ediyorum."  dedi.

Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu 2016 yılında Beyaz Saray Yönetim  ve Bütçe Ofisi Direktörü'lüğüne aday gösterilen ve adaylığı Senato tarafından  51'e 49 onaylanan Mulvaney, 1883'ten beri ABD'nin Güney Carolina eyaletinden  Temsilciler Meclisine seçilen ilk Cumhuriyetçi siyasetçi ünvanını almıştı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 06:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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