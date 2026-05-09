Trump askerleri çekiyor
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Almanya'dan sonra Avrupa'da bir ülkeden daha askerlerini çekmeyi planlıyor. Trump, "İtalya’daki üslerden asker çekme konusunu değerlendiriyorum." açıklamasını yaptı.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki gerilim, tüm dünya ülkelerini etkisi altına aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, İtalya'daki askerlerin varlığına ilişkin önemli mesajlar verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği özel telefon mülakatında Roma yönetimiyle köprüleri atacak açıklamalarda bulundu.
Muhabirin "İtalya, İran’da muhtemel bir ateşkes sonrası bölgeye mayın tarama gemileri gönderebilir" hatırlatması üzerine Trump'ın sözü keserek, "İhtiyacımız olduğunda İtalya yanımızda değildi" şeklinde sözünü tekrarladı.
Trump, "İtalya’daki üslerden asker çekme konusunu değerlendiriyorum.Güvenim kırıldı" dedi.
ABD Başkanı Trump daha önce yaptığı açıklamada, Almanya'dan 5 bin askerin çekileceğini duyurmuştu.
Topraklarında en fazla ABD askerine ev sahipliği yapan Avrupa ülkesi olan Almanya’da, hâlihazırda 36 binden fazla Amerikan askeri konuşlu bulunuyor.