  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Trump, ANTIFA’yı terör örgütü ilan edeceklerini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Anti-Faşist Protesto Hareketi’ni (ANTIFA) terör örgütü olarak ilan edeceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 20:31:14 -
Trump, ANTIFA’yı terör örgütü ilan edeceklerini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Anti-Faşist Protesto Hareketi’ni (ANTIFA) terör örgütü olarak ilan edeceklerini açıkladı.



ABD’nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis kentinde gözaltına alınırken, polis tarafından öldürülen George Floyd için ülke genelinde protesto gösterileri devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Anti-Faşist Protesto Hareketi’ni (ANTIFA) terör örgütü olarak ilan edeceklerini duyurdu. Trump, “Amerika Birleşik Devletleri ANTIFA’yı terör örgütü olarak ilan edecek” dedi. ABD Başkanı, Floyd cinayetinin ardından başlayan şiddet olaylarının arkasında ANTIFA ve diğer radikal sol grupların olduğunu öne sürmüştü.



Öte yandan ANTIFA, ABD’de 2017 yılında Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde yaşanan şiddet olaylarında ortaya çıkmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı